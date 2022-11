Obávaný kat talentovej šou Česko Slovensko má talent Jaro Slávik (48) má nezvyčajnú záľubu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vo voľných chvíľach si z porotcovskej stoličky neraz odskočí otužovať sa do jazera. Hudobný producent totiž dbá na svoje zdravie a práve studená voda je tým, čo ho udržuje fit. V čase, keď ho nevidíme na televíznych obrazovkách, sa v chladných podmienkach ponára do hĺbok novembrových vodných prúdov. Práve tak objavuje hranice svojho tela. Okrem dobrého zdravia mu to však zaručí aj stále čerstvú myseľ a dobrú náladu pred kamerami.