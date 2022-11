Rytmus prišiel už o desaťtisíce eur, no nevzdal sa: Prečo sú podľa repera niektorí neúspešní?

Rytmusovi ide karta! Úspešný raper patrí bezpochyby v našom hudobnom svete k špičke, neustále však zabŕda aj do iných oblastí a zdá sa, že sa mu darí. Počas rokov však zažil nielen úspechy, ale aj pády, ktoré ho stáli nemalé peniaze. Rytmus prezradil nielen to, o koľko pri podnikaní prišiel, no bez servítky dodáva, čo mnohým Slovákom chýba.