V seriáli Nemocnica pristúpili k radikálnemu kroku, diváci sa búria: Ostrá spŕška kritiky

Populárny seriál Nemocnica, ktorý vysiela televízia JOJ, si už za čas, čo beží na obrazovkách, stihol vybudovať poriadne veľkú fanúšikovskú základňu. Teraz v ňom však pristúpili k radikálnemu kroku. Rozhodli sa vymeniť Moniku Horváthovú (30), ktorá stvárnila rolu sympatickej sestričky Lindy.

Jej náhradou by mala byť práve herečka Monika Šagátová (31), ktorá je známa najmä zo seriálu Divoké kone. Diváci však nie sú z novej tváre vôbec nadšení a reagujú viac ako pobúrene. Mnohí diváci obľúbeného seriálu z nemocničného prostredia si už zvykli na anjelský zjav sestričky Lindy v podaní herečky Moniky Horváthovej. Televízia sa ju však rozhodla zo seriálu vyškrtnúť. Umelkyňa má mať povinnosti v inom projekte a preto to odpískala.

Na pľaci ju tak vymenila herečka Monika Šagátová, ktorá sa novej roly ujala bez problémov. „Televízny svet si často vyžaduje kompromisy a z dôvodu záväzkov v inom seriáli sme sa po dohode s Monikami rozhodli uskutočniť túto výmenu,“ oznámila Jojka po odvysielaní prvej časti po výmene aktérok. Diváci s tým ale nesúhlasia. Niektorí si dokonca pýtajú späť Horváthovú alebo požadujú úplné zrušenie postavy Lindy v seriáli.

„Mala radšej umrieť alebo niečo,“ hlási jeden komentár a pridávajú sa ďalší, tvrdiac, že týmto zásahom padne seriálu sledovanosť. „Prosím vás, pre dobro seriálu, zrušte postavu Lindy. Dosť, že hrotíte tie vzťahy do extrémov, ešte aj toto. Ja viem, že vám to možno scenár nedovolí, ale podľa mňa klesne sledovanosť. Veď ja osobne už radšej prepínam,“ hlási ďalší. Herečka Šagátová sa podľa nich do seriálu nehodí a v podaní novej Lindy je jej herectvo o ničom.

„Nevie to tak perfektne zahrať ako predošlá, takže to má veľmi zlý, rušivý moment v jej vstupoch,“ uviedla diváčka. Televízia JOJ reaguje: „Postavu nemôžeme zrušiť zo dňa na deň, keďže píšeme scenáre v časovom predstihu. Monika Horváthová aj Monika Šagátová sú talentované herečky a sme radi, že diváci reagujú na dej aj postavy v seriáli Nemocnica. Veríme, že si sestrička Linda nájde svojich priaznivcov aj v podaní Moniky Šagátovej.“