Plačková v obrovskom strachu o synčeka: Je mi do plaču! Dvojmesačný Dion skončil v nemocnici

Keď ho vidí plakať, puká jej srdce! Slovenská hviezda instagramu Zuzana Strausz Plačková (31) je už takmer dva mesiace mamou malého Diona. Po náročnom tehotenstve, pri ktorom mala problémy s dýchaním a sužovali ju silný kašeľ a vysoká hmotnosť, si ani v súčasnosti nemôže vydýchnuť.

Zuzana sa roly matky zhostila zodpovedne a synovi je neustále nablízku. Chlapček však prežíva náročné obdobie a skončil v nemocnici. Plačková prežíva obrovský strach. Trápi sa spolu s ním!

Influencerke a podnikateľke Zuzane Strausz Plačkovej sa od pôrodu životné priority okamžite zmenili. Prácu, žúrky, dovolenky musela odsunúť na druhú koľaj. Na rad prišli rodičovské povinnosti a jej svet sa od 2. septembra začal točiť len okolo jednej osoby, prvorodeného syna Diona. Mamičke už skoro dvojmesačný chlapček robí obrovskú radosť. V poslednom období však nebol vo svojej koži a Zuzanu to poriadne vyľakalo.

Za všetko môže pupočná prietrž. „Som taká bez nálady. Boli sme u doktora, Dionko má pruh,“ prezradila Plačková, ktorej synček je nepokojný a má bolesti brucha. Nie je však pruh ako pruh. V prípade Zuzaninho syna ide o čosi vážnejší stav, čo mamička s bábätkom prežíva len veľmi ťažko. „Budú mu musieť lepiť bruško. Som z toho otrávená, aj som si poplakala,“ povedala Zuzana, ktorá je bezradná, keď vidí svojho syna trápiť sa a nedokáže mu nejakým spôsobom pomôcť.

„Menili sme mlieko. To je údel matky. Hrozné, hrozné! Je mi do plaču. Čo vám budem hovoriť,“ dodala nešťastná Plačková, ktorá však svojmu dieťaťu svoje materské mlieko dožičiť nemôže. „Nedojčím z toho dôvodu, že pred niekoľkými rokmi mi boli na 80 % odobraté prsné žľazy zo zdravotných dôvodov. A tých 20 % by nás nezachránilo. Mne sa mlieko ani netvorí, sme na tom umelom,“ prehovorila pred časom Plačková.