Mirgová sa bude mlátiť s mladou reperkou: Takýto mám dôvod, prečo idem do ringu!

Fight Night Challenge patrí k najočakávanejším podujatiam roka a tentokrát je sa na čo tešiť. Zápasy dostanú totiž celkom inú príchuť a postarajú sa o to dve ženské bojovníčky Aless a Dominika Mirgová. Obe tak čaká poriadna drina a Dominika otvorene priznáva, že aj to je dôvod prečo na ponuku postaviť sa do ringu kývla. Pevnejšie telo však nebola jediná motivácia, k boxu ju privádza aj o čosi nepríjemnejšia životná skúsenosť.