Kralevich na súde opísala detaily tragédie: Misska hádže vinu na mŕtvu Linh († 18)!

Včera dopoludnia sa zatvorili dvere na pojednávacej miestnosti, kde súd začal opäť rozhodovať v prípade smrti študentky Linh († 18). Tá zomrela pod kolesami auta Daniely Kralevich (37) ešte v septembri 2020. Napriek trestu, ktorý misska dostala, je tragédia opäť pred samosudcu, ktorý začal konať na základe odvolania nielen Kralevich, ale aj prokurátora.

Na chodbách budovy panovalo hrobové ticho. Blízki Linh a misska sa totiž mali vidieť zoči-voči prvýkrát. Na pojednávanie prišli nielen otec a sestra zosnulej, ale aj samotná Daniela, ktorá im do tváre „šplechla“ verziu, že si vlastne ich dcéra môže za smrť sama. Rodinou lomcovali silné emócie a otec, ktorý prišiel o milované dieťa, skončil v slzách.

Prípad usmrtenia študentky Linh († 18), ktorá mala celý život pred sebou, opäť ožil. Súdne pojednávanie na Okresnom súde Bratislava II s Danielou Kralevich, ktorá šoférovala auto smrti, a na druhej strane so žialiacou rodinou, sa začalo o 10.30 hod. Koniec sa očakával približne o dve hodiny, ale napokon sa to pretiahlo až do 15. hodiny.

Pred pojednávacou miestnosťou sa to pred začiatkom hemžilo nielen novinármi, ale aj ľuďmi z vietnamskej komunity na Slovensku. Do miestnosti sa však všetci nedostali. Kralevich dorazila na súd v čiernom kostýme, vo vysokých lodičkách a tvár si zakrývala extravagantnými čiernymi okuliarmi a veľkou čipkovou šatkou.