Diana Hágerová sa rozhovorila o druhom tehotenstve: Bolo problémové! Bála sa blondínka o život?

Moderátorka Diana Hágerová je mamou dcérky Izabelky a syna Tristana, ktoré vychováva s partnerom Romanom Juraškom. Krásna blondínka patrí k aktívnym ženám a pohyb je prirodzenou súčasťou jej života. Inak tomu nebolo ani počas prvého tehotenstva, kedy cvičila až do pôrodu, otvorene však priznáva, že druhé tehotenstvo a zdravotné komplikácie, ktoré ho sprevádzali jej to neumožňovali. Dnes prehovorila o tom, čím si musela prejsť no aj o tom, čo podľa nej potrebuje každá jedna žena.