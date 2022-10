Herec Batthyany a jeho dcéra si nevedeli prísť na meno: Teraz je všetko inak! Z extrému do extrému?

Vzťah herca Petra Batthyanyho (56) s dcérou Petrou (28) nebol vždy idylický. V minulosti si nevedeli prísť na meno, teraz je to však celkom inak. Odkedy si k sebe opäť našli cestu, na verejnosti sa prezentujú ako zohratá dvojka. Je v tom však malý háčik.

Herec totiž ani nemá veľmi na výber. Všetky rozhodnutia prenechal na dcéru, ktorá mu často do vecí frfle. Po búrlivých časoch sa Peter Batthyany opäť hrdí svojou dcérou Petrou a nedá na ňu dopustiť. Tá v ich vzťahu prevzala hlavné slovo.

Naposledy spoločne zažiarili na premiére filmu Za všetkým hľadaj ženu. „Tak neviem, či to je tým materstvom, ale teraz otca tak trochu dirigujem,“ prezradila Petra pre Nový Čas.

Chce preňho len to najlepšie, a tak mu radí aj pri tých najbizarnejších maličkostiach. „Napríklad pri výbere jedla alebo programu s našou malou. No a keď ocina nedirigujem ja, tak ho diriguje zase moja malá dcérka,“ dodala plavovláska so smiechom. Batthyany však proti tomu absolútne nenamieta a od dcéry si dá vždy povedať. „Vďaka ženám predsa vieme byť lepší muži,“ priznal herec úprimne.