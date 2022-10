Dara Rolins s Pavlom Nedvědom si kúpili pozemok: Za vilu pri jazere vysolili poriadny balík!

Budujú si spoločné hniezdočko! Speváčka Dara Rolins (49) je už viac ako rok šťastná po boku bývalej českej futbalovej hviezdy Pavla Nedvěda (50). S tým to myslí naozaj vážne a len nedávno hrdličky oslávili spoločnú „storočnicu“, keďže športovec päťdesiatku mal a divu to len čaká.

Práve párty pri talianskom jazere Lago di Maggiore bola plná kamarátov a zábavy. Ako sa však zdá, výlet pre najbližších nebol len kvôli veľkolepej párty. Práve tu sa mala dvojica pochváliť aj spoločnou investíciou, keď kúpili pozemok pri spomínanom jazere za poriadne mastný balík peňazí.

Dara Rolins a Pavel Nedvěd priznali svoju lásku len niečo pred rokom a od toho času sa dvojica snaží o to, aby spolu trávili všetok voľný čas. Pravidlom sú teda vzájomné návštevy, výlety a luxusné dovolenky, na ktorých obaja žiaria šťastím a spokojnosťou.

Napriek veľkej snahe však zrejme obaja pociťujú, že im chýba miesto, ktoré by bolo len ich, a práve preto spravili veľký krok. „Dara a Pavel spolu investovali do krásneho pozemku pri jazere Lago di Maggiore, pri ktorom sa konala aj ich narodeninová oslava,“ povedala nám kamarátka speváčky, ktorá ďalej priznala, že aj to bol jeden z dôvodov, pre ktorý si dvojica jazero vybrala pre svoju párty. „Bolo to také symbolické. Všetkým nám pri plavbe loďou ukázali pozemok, ktorý kúpili a na ktorom plánujú postaviť spoločné bývanie,“ dodala známa Rolins.