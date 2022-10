Zuzane Plačkovej zostali len oči pre plač: Influencerku a úspešnú podnikateľku okradli!

Podnikateľka a influencerka Zuzana Plačková (31) má rozbehnutých niekoľko biznisov, ktoré stíha aj popri materských povinnostiach. Len včera však zažila poriadny šok, keď sa stala terčom zlodejov.

Z novej dodávky, ktorú si pre svoj biznis len nedávno zaobstarala, jej odcudzili nielen náradie, ale aj novú kolekciu oblečenia pre deti. Plačková sa v poslednom čase rozbehla na všetky strany a jej podnikanie utešene rozkvitá. Medzi jej podniky patrí aj ten s detským oblečením, kde ponúka svetové značky za nemalé sumy. Práve tam však prišlo len včera k problémom. „Dnes nám niekto vykradol dodávku, ktorú máme novú ešte s nemeckými značkami, takže si asi niekto myslel, že je to nemecké auto,“ priznala Zuzana, ktorá vymenovala, čo všetko zmizlo.

„V každom prípade, boli nám odtiaľ odcudzené vŕtačky a rôzne náradie, ale aj tovar z môjho obchodu s detským oblečením, nová kolekcia. Bola by som rada, ak by mi dal niekto vedieť, keby niekto rozpredával detské veci značky Daga, pretože sme výhradní zástupcovia, takže nikto iný nemá šancu predávať túto značku,“ dodala Plačková s tým, že celá krádež je jedna veľká záhada. „Neboli vôbec poškodené zámky ani nič iné, to je na tom úplne najväčšia haluz, takže dávajte si pozor, kto máte väčšie dodávky, nejde nám to do hlavy, ako sa tam dostali,“ upozornila s tým, že sa chystá celú vec riešiť na polícii.