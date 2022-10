Balúchová rieši zdravotný problém: Trápia ma kŕčové žily! Takto chce s nimi zatočiť

Má ich od puberty! Speváčka a moderátorka Barbora Balúchová (34) má už osemnásť rokov problémy s kŕčovými žilami.

Umelkyňa chce predísť tomu najhoršiemu, a tak chce s nimi raz a navždy zatočiť a zbaviť sa ich. Ako povedala pre Nový Čas, kŕčové žily ju trápia najmä na jednej nohe a nechce, aby na ne v budúcnosti zdravotne doplatila.

Sú veľké, vystúpené, neestetické, spočiatku bolieť nemusia, časom sa to však môže zmeniť a človeku môžu narobiť poriadne vrásky na čele! Aj toto si uvedomuje ten, kto má ťažkosti s kŕčovými žilami, presne tak, ako speváčka a moderátorka Barbora Balúchová. Varixy sa na jej nohe objavili v čase, keď mala len 16 rokov. Ako študentka strednej školy sa veľa hýbala, venovala sa najmä tancu, a práve vtedy jej začali robiť veľké problémy.

„Keď som športovala, v rámci tanca, tak som cítila, že ich mám. Ono sa to tak ustálilo na jednej nohe. Teraz, vekom, som to začala riešiť. Nechcela by som to podceniť, keby náhodou vznikla nejaká zrazenina,“ prezradila Novému Času Barbora. Momentálne má 34 rokov a rozhodla sa, že kŕčovým žilám dá na frak. „Bolesti zatiaľ nepociťujem. Nejaké kŕče nemám. Je to skôr o estetickej stránke. Nechcem, aby prišli nejaké väčšie zdravotné komplikácie a aby prišli bolesti,“ dodala umelkyňa, ktorá je rozhodnutá v najbližšom období konať a podstúpiť zákrok. Tá si chce dať poradiť, či sa má zdravotných problémov zbaviť formou sklerotizácie alebo chirurgickou operáciou.

Nejde o žart

Dalibor Panuška, cievny chirurg

- Nezriedka u mladých ľudí môžu byť neliečené varixy (kŕčové žily) zdrojom dlhoročného utrpenia, chorobnosti až invalidity. Príčinou môžu byť hormonálne zmeny v tehotenstve, dlhodobé sedenie alebo, naopak, státie, obezita či dedičné faktory ako poruchy väziva alebo oslabené cievne steny. Mali by byť správne sledované, liečené a prípadne v správny čas aj operované. Až u 60 % operovaných pacientov sa tento problém objaví znova.