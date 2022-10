Jojkárka Lucia Barmošová sa už čoskoro stane mamou: Expresná svadba s priateľom Dávidom?!

Skúsenosť už má. Jojkárka Lucia Barmošová (40) spôsobila poriadny ošiaľ, keď priznala, že je tehotná a už v januári sa stane prvýkrát mamou. Nikto totiž netušil, že má po svojom boku muža, s ktorým si ide zakladať rodinu.

S mladším Dávidom má byť len niekoľko mesiacov, ale obaja do vzťahu skočili „rovno po hlave“. Stanú sa z nich rodičia a Lucia už čoskoro vymení moderátorský pult za mamičkovské povinnosti. Amorov šíp, zdá sa, zasiahol poriadne a nie je vylúčené, že sympatická Lucia môže urobiť aj ďalšie rýchle rozhodnutie - vhupnúť opäť do manželstva.

Jedno nevydarené však už za sebou má. Moderátorka Lucia Barmošová sa stane mamou už v januári. Svojmu partnerovi, ktorým sa len pred pár dňami pochválila na romantickom zábere, privedie na svet dcérku. „S partnerom sa na naše prvé bábätko veľmi tešíme. Nechali sme tomu voľný priebeh a sme vďační, že sa nám pošťastilo. Budeme mať dcérku,“ uviedla pre Nový Čas moderátorka, ktorá so svojou polovičkou tvorí pár len pár mesiacov.

Krach prvého manželstva

Ako sa však zdá, obaja zahoreli láskou tak veľmi, že sa bábätku od začiatku nijako nebránili a skočili do toho rovnými nohami. Malá princezná príde na svet už v januári budúceho roka, a preto je namieste otázka, či dovtedy zaľúbenci nestihnú aj svadbu. Pri rýchlosti vážnych životných rozhodnutí, ktoré moderátorka urobila, by to nebolo nič výnimočné. Na otázky Nového Času totiž Lucia do uzávierky neodpovedala. Barmošová však už za sebou jedno manželstvo má, no to sa v roku 2014 skončilo rozvodom.