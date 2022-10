Pavlovčina 3-krát skolil covid, Markíza hasí situáciu: Kto nahradí v Tvojej tvári víťaza SuperStar?!

Nečakaný zvrat. Šou Tvoja tvár znie povedome už najbližšiu nedeľu prinesie nablýskané semifinále. Prominentné tváre zabojujú o postup do finále, kde štyria z nich zabojujú o titul absolútneho víťaza. No Markíza musela nečakane hasiť vážny problém.

Adam Pavlovčin (27) kompetentným poriadne zavaril a v semifinálovom kole ho diváci neuvidia. Podľa informácií Nového Času zaúradoval COVID-19, ktorým sa umelec nakazil. Televízia tak narýchlo musela meniť vystúpenie a nájsť adekvátnu náhradu. Úspešná šou Tvoja tvár znie povedome sa pomaly, ale isto blíži do svojho finále.

No to, čo nikto nečakal ani v najhoršom sne, sa stalo skutočnosťou. Práve talentovaný spevák Adam Pavlovčin sa najbližšiu nedeľu v šou neukáže, pretože ho zložil do postele stále sa šíriaci koronavírus. „Covid som dostal tretíkrát a nečakal som, že budem mať ťažší priebeh ako predtým. Pracovné tempo si v tomto prípade vybralo svoju daň,“ prezradil nešťastný Pavlovčin.

Nielen spevák, ale aj televízia mala z toho hlavu v smútku a musela veľmi rýchlo konať a meniť celé vystúpenie. Natáčanie sa len tak presunúť nedá, preto museli čo najskôr nájsť adekvátnu náhradu. Kompetentní museli rýchlo zachraňovať situáciu a požiadavka ihneď padla na niekoho, kto má so šou dlhoročné skúsenosti. Markíza sa rozhodla, že Adama počas semifinále zastúpi moderátor šou Martin Nikodým, ktorý pred rokmi v nej aj súťažil.



Nebolo to ľahké

Nikodým si však v tom momente neuvedomil, akú výzvu sa rozhodol prijať. Na pódiu ho diváci uvidia ako rapera Vec a rapovať je určite pre moderátora poriadna skúška ohňom. „Bolo to tak trochu na poslednú chvíľku, ale bolo potrebné zachrániť situáciu, tak som si povedal, že ako bývalý účinkujúci by som sa mal z takéhoto záskoku tešiť. Až keď som dostal podklady, som však zistil, koľko textu tam je, a najmä, že rap je fakt náročný, ale teším sa, že som mal jedno vystúpenie aj ja,“ prezradil Nikodým, ktorý si napokon vystúpenie poriadne užil. Televízii sa tak podarilo napokon nedeľňajšiu epizódu zachrániť.