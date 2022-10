Studenková si zakladá na výzore: Nemôžem byť na ulici metla a v divadle diva! Odkaz všetkým ženám

Herečka Zdena Studenková (68) exceluje už roky na divadelných doskách, ale aj televíznych obrazovkách. Okrem toho je však aj vychýrenou kuchárkou, milujúcou partnerkou, ale aj ženou, ktorá dokázala oklamať vek.

Studenková vyzerá fantasticky. „Najhoršia vec na svete je stereotyp, keď žena zabudne sama na seba. Žena sa veľmi často realizuje v rodine a zabúda na svoje koníčky. A keď deti vyletia z hniezda, zistí, že nemá náhradný program. Zrazu zostane čučať doma, prestane sa starať o seba, o svoj duchovný rozmer,“ povedala pre Nový Čas Nedeľa bez okolkov Zdena, ktorá však do tejto kategórie rozhodne nepatrí. Herečka totiž vyzerá vždy tip-top.

„To mám od mamy, bola dáma aj v zástere. Nikdy nešla ani vyhodiť smeti neupravená a tak to má byť. Ja som verejná osoba a nemám čo chodiť po uliciach ako metla, a potom večer v divadle byť za divu. Je to moja povinnosť, aby som pôsobila na ľudí upravene a čisto. Myslím si, že o tom má byť herečka, a nie prefajčená, zamastená, v dotrhaných handrách,“ vysvetlila s vtipným dôvetkom: „Keď sa pozriem na seba a vyzerám, ako keby som zhltla žabu, tak aký signál tým chcem vyslať medzi ľudí? To isté? Veď to je akcia - reakcia,“ povedala Studenková.