Zuzana Fialová už nedokázala mlčať: Ku LGBT komunite sa hlásim aj ja! Pre Slovákov má odkaz

Tragická udalosť na Zámockej ulici, kde pred barom Tepláreň vyhasli životy dvoch mladých mužov, otriasla snáď celým Slovenskom.

Okamžite po hroznom incidente začali vyjadrovať vlnu podpory známi ľudia po celom Slovensku, pričom niektorí z nich sa aj verejne prihlásili ku LGBT komunite. Najnovšie prehovorila aj herečka Zuzana Fialová, ktorá prostredníctvom videa vyjadrila komunite LGBT podporu a solidaritu. Urobila tak v rámci série odkazov, ktoré osobnosti nahrávajú v spolupráci s televíziou Markíza. Predtým tak urobila napr. aj herečka Zdena Studenková.

"Volám sa Zuzana Fialová a vyjadrujem obrovskú podporu celej LGBT komunite," začala svoje rozprávanie Fialová, ktorá komunite poslala veľké objatie najmä od Bratislavčanov, ktorých podpora bola vidieť aj na pochode za zosnulé obete tragického incidentu. Herečka uviedla, že chce prehovoriť ku všetkým Slovákom. "Chcem povedať, že nenechajte sa zastrašiť! Každý, kto vás chce strašiť, vás chce iba ovládať. Slušnosť a láskavosť nie je slabosť a agresivita a nenávisť nie je sila a tvrdia vám úplný opak," vyhlásila Fialová, ktorá jedným dychom dodala, že aj ona sa hlási k LGBT komunite.

"Chcem povedať, že komunita, ku ktorej sa teda hlásim aj ja, dovolím si hlásiť sa ku nej takmer ako rodinný príslušník, ako dobrý priateľ. Títo ľudia sú súčasťou mojej rodiny. Ja už vlastne odmietam hovoriť, že títo ľudia," nechala sa počuť s tým, že vyzvala ľudí, aby prestali byť ľudskofóbni. Herečka ďalej o ľudoch z LGBT komunity povedala, že "sú to ľudia, ktorí sú možno láskavejší ako my ostatní, ktorí majú viac času na to, aby sa starali o ostatných. Obklopujú nás a teraz je ten čas, kedy si zaslúžia, aby sme ich my obklopili, objali a aby sme ich ochránili pred nenávisťou, ktorú všade okolo seba cítia."

Fialová na záver dodala, že si váži všetkých, ktorí v poslednej dobe spravili svoj coming-out a prihlásili sa k tejto komunite. Herečka obdivuje ich hrdinstvo, no zároveň chápe aj tých, ktorí sa k takému činu neodhodlali kvôli strachu. Podľa nej by bol život bez týchto ľudí smutný a čiernobiely.