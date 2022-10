Jojkárka Lucia Barmošová viac svoje šťastie a lásku neskrýva: Tento muž si získal jej srdce

Dlhoročná tvár televízie JOJ Lucia Barmošová (40) si zakladá rodinu. Po nevydarenom manželstve a niekoľkých vzťahoch skončila v náručí mladšieho sympaťáka Dávida. Lucia žiari šťastím a z lásky ako hrom sa už onedlho narodí dieťatko, ktoré moderátorka nosí pod srdcom.

Aj keď Barmošová o otcovi svojej dcérky spočiatku zaryto mlčala, napokon do sveta predsa len vyslala spoločnú fotku s novým mužom jej života. Lucia Barmošová nepatrí k ľuďom, ktorí by o svojom súkromí kvetnato rozprávali. Dlhé roky si totiž detaily spoza svojej domácnosti úpenlivo stráži. Nebolo teda čudné, že sa známa blondínka snažila utajovať aj identitu svojho nového muža, s ktorým čaká dieťa. Ku svojej tohtoročnej štyridsiatke dostala ten najkrajší dar, a to tehotenstvo, ktoré bolo viac ako vytúžené.

Barmošová síce príchod dieťatka Novému Času potvrdila slovami: „S partnerom sa na naše prvé bábätko veľmi tešíme. Nechali sme tomu voľný priebeh a sme vďační, že sa nám pošťastilo,“ ale o svojom frajerovi, s ktorým má randiť len niekoľko mesiacov, nepovedala ani slovo. Napokon sa však predsa len rozhodla ukázať svetu tvár muža, ktorý si získal jej srdce a s ktorým si ide založiť rodinu. K spoločnému záberu len stroho napísala „MY“, čím svojej povesti tajnostkárky nezostala nič dlžná. Podľa našich informácií je Bratislavčan Dávid od nej mladší o osem rokov a okrem toho, že pôsobí v oblasti SBS, jeho zamestnávateľom má byť polícia.

Je to ten pravý?

Moderátorka má byť v šiestom mesiaci tehotenstva, takže po novom roku by sa mal jej domom rozliehať detský plač. Z príchodu nového člena do rodiny je nadšená aj Luciina sestra, markizácka tvár Kvetka Horváthová: „Máme veľkú radosť a na nový prírastok do rodiny sa všetci veľmi tešíme. Najmä nech sú Lucka i bábätko zdravé.“ Barmošová je momentálne šťastím bez seba nielen preto, že jej bolo dopriate stať sa mamou, ale aj preto, že našla muža, pri ktorom vyzerá naozaj šťastná. Svedčí o tom jej široký úsmev na fotografii, kde je v objatí s otcom svojej dcéry.

Predošlé vzťahy jej totiž troskotali jeden za druhým. Nevyšlo jej štrnásťročné manželstvo s Pavolom Barmošom, neskôr ani vzťah s podnikateľom Martinom Durasom a ani s priateľom Lackom, s ktorým sa nerozišla až tak dávno. Na lásku však, zdá sa, nezanevrela a do jej života prišiel Dávid, pri ktorom žiari tak, ako nikdy.