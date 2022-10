Jojkárka Lucia Barmošová vymení kamery za plienky: Kto ju nahradí? Jojka sa rozhodla pre odvážny krok!

Dosadia na jej flek nové tváre? Dlhoročná moderátorka spravodajstva Lucia Barmošová (40) čoskoro zamáva Jojke a televízne štúdio a kamery nahradí za detskú izbu a plienky.

Len pred pár dňami priznala, že je tehotná a na svet o pár mesiacov privedie dcérku. Lucia však svojím tehotenstvom narobila v televízii poriadny vietor.

Keďže je v šiestom mesiaci, z obrazovky sa už čoskoro vytratí, a tak kompetentní musia konať. V hre je tak otázka, kto zasadne na miesto charizmatickej Barmošovej. Pristúpi televízia k zmenám a siahne po nových neostrieľaných menách, alebo pracovné bremeno zostane na starých tvárach?

Lucia Barmošová patrí medzi známe tváre jojkárskeho spravodajstva, kde pôsobí sedemnásť rokov. V práci je šťastná, no na poli lásky sa jej veľmi nedarilo. Na jar roku 2021 sa rozišla s priateľom a hneď sa jej podarilo nájsť novú spriaznenú dušu. Netrvalo dlho a Barmošová zostala tehotná, na sociálnych sieťach sa už pochválila aj fotkou s partnerom.

Zaľúbenci spolu čakajú bábätko a Lucia sa stane už čoskoro prvýkrát mamou. Podľa všetkého by mala na svet priviesť dcérku už v januári budúceho roka. Je tak nad slnko jasné, že sa už onedlho bude musieť so svojou milovanou prácou na istý čas rozlúčiť a zahĺbiť sa do úplne iných vôd.

Podľa zdroja blízkeho Jojke o veľkej novine netušili ani niektorí Barmošovej kolegovia. Je však zrejmé, že kostymérky či maskérky predsa len niečo vedieť museli. Nedalo sa totiž prehliadnuť, že sa Lucia v posledných týždňoch zaguľatila a jej bežné saká a kostýmy v spravodajstve jej asi nepasovali tak ako zvyčajne.