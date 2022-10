Zora Czoborová je príkladnou dcérou: Spraví všetko, čo rodičom uvidí na očiach! Takto ich vybavila

Fitneska Zora Czoborová (55) je dcéra, po akej túži každý rodič. Keďže jej mama Valéria (83) a otec Herman (89) majú vysoký vek, potrebujú veľkú pomoc a často aj opateru.

To však Zore nerobí problém a je pri nich vždy, keď je to potrebné. Vďačná dcéra by spravila naozaj všetko, čo im vidí na očiach. Riadi sa heslom, že nič nie je nad rodinu. Úspešná Zora Czoborová má s rodičmi krásny vzťah. Lásku im dokazuje každý deň a s radosťou im vracia všetko, čo jej oni dávali za detských čias.

Zdravie ich už síce neposlúcha tak, ako to bývalo voľakedy, no Zora dbá na to, aby mali všetko, čo potrebujú. „Kúpila som im kyslíkový prístroj, pretože maminka má problémy s pľúcami a so srdiečkom,“ prezradila pre Nový Čas fitneska.

„Mamine som dokonca kúpila auto, aby mohla byť pohyblivá po dedine a nebola odkázaná len na mňa,“ dodala s úsmevom. Aj keď má Zorin otec za sebou operáciu tenkého čreva a nevyzeralo to s ním úplne ružovo, v žiadnom prípade sa nevzdávajú.

„Ocko má 89 rokov. My sme si síce povedali, že ideme na 90-ku, ale uvidíme, čo nám dá osud do vienka,“ povedala brunetka s odhodlaním v hlase. Keď bola Czoborová dieťaťom, podľa jej slov jej naozaj nič nechýbalo a rodičia boli ukážkoví. A keď ju pre zmenu potrebujú oni, snaží sa byť pre nich dobrou dcérou.