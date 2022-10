Celebritný recept od fitnesáka Šmahela s tajomným názvom: Pripravte si chutné hukuku!

Známy fitnesák a model Martin Šmahel (40) sa, prirodzene, stravuje veľmi zdravo. Ak by si niekto myslel, že svoj čas trávi len vo fitku, tak je na omyle! Martin sa rád postaví aj za sporák a činky v pohode vymení za hrnce a iné kuchynské náčinie. O jedno z jeho obľúbených jedál s tajomným názvom hukuku sa rád podelí. Pýtate sa, čo je to za jedlo? No predsa hummus s kukuricou a kurkumou. :)