Tajnostkárka Lucia Barmošová sa už čoskoro stane mamou: Prečo tak skrýva otca svojho dieťaťa?!

Moderátorka jojkárskeho spravodajstva Lucia Barmošová (40) nemôže byť šťastnejšia. Čaká svoje prvé vytúžené dieťa.

Lucia Barmošová je stálicou jojkárskeho spravodajstva dlhé roky. A aj keď sa jej z pracovnej stránky darí, v tom súkromnom živote to nemala vždy ružové. Všetko sa však zmenilo ako mávnutím čarovného prútika a blondínka mala zahorieť láskou k mužovi, ktorý má byť podľa našich informácií od Lucie o dosť mladší a mali sa spoznať v televízii. Blondínka aj jej rodina mlčia o jeho identite ako hrob, ale informáciu, že sa na dieťatko tešia, Novému Času potvrdila.

„S partnerom sa na naše prvé bábätko veľmi tešíme. Nechali sme tomu voľný priebeh a sme vďační, že sa nám pošťastilo. Bude to dievčatko,“ prezradila nadšená Barmošová, ktorá nosí pod srdcom dieťatko. Moderátorka sa stane prvýkrát mamou vo svojich štyridsiatich rokoch a zakladá si rodinu. Kto je však muž po jej boku, drží prísne v tajnosti. Aj keď Lucia, ktorá by mala byť v šiestom mesiaci tehotenstva, nie je veľmi aktívna na sociálnych sieťach, z času na čas pridá nejakú fotografiu. No svojho záhadného princa na žiadnych záberoch nezverejnila a doposiaľ ich nikto spolu ani nevidel. Dá sa len polemizovať, či je to jeho rozhodnutie, alebo sa na tom zhodli obaja.