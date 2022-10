Dcéra humoristu Satinského († 61) Lucia sa po rokoch odhodlala: Dojemná spomienka na otca

Smrť legendárneho Júliusa Satinského (†61) zasiahla mnohých, no najviac jeho dcéru Luciu (36). Keď zomrel, mala iba 16 rokov.

Aby sa vyrovnala s otcovou stratou, rozhodla sa mu písať listy. Po dlhých rokoch sa ich rozhodla zverejniť v knihe s názvom Milý Tato. V jej veľmi osobnom diele sa skrýva všetko, čo mu ešte chcela povedať. Knihu pokrstila Hana Lasicová (41) a túto veľkolepú príležitosť si nedali ujsť ani herečky Kristína Tormová (40) či Zuzana Kronerová (70).

Na tých, čo vybudovali slovenskú kultúru, sa len tak nezabúda. V decembri uplynie 20 rokov od smrti Júliusa Satinského a dcéra si ho uctila krásnou spomienkou. Lucia v období 2003 - 2005 napísala otcovi 66 listov, ktoré spojila do knihy. „Môj otec veľmi rád písal listy a inšpiroval ma v tom, že aj ja som mu po jeho smrti začala písať listy. Bolo to pre mňa určitou formou vyrovnania sa so smútkom,“ prezradila v rozhovore pre Nový Čas.

Za krstnú mamu tohto diela zvolila dcéru Milana Lasicu (†81). „Hanku Lasicovú som si vybrala za krstnú mamu, pretože je jednou z mála, ktorá vie, aké je to byť dieťaťom L+S,“ odôvodnila Satinská svoje rozhodnutie. Pre Hanu to bola veľká pocta a knihu vyslala do sveta vlastným listom venovaným Satinskému. „Ono nás nie je veľa, tých, ktorí vyrastajú s tým, že ich otcovia sú Milan Lasica a Július Satinský. Takže medzi mnou a Luciou je také puto, ktoré medzi nami bude už naveky,“ uviedla Lasicová, ktorej sa počas večera neustále kotúľali slzy po tvári.