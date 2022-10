Celebritný kaderník Blatný o problémoch LGBTI komunity: Smutné slová, toto by neprial nikomu

Kaderník celebrít Jirko Blatný (29), ktorý sa otvorene hlási ku gej komunite, veľa nevyžaduje, len nech sa majú ľudia z LGBTI o niečo lepšie.

Veľký krok pre LGBTI komunitu zo strany politikov sa nekonal! Keby v parlamente prešiel návrh zákona partnerského spolužitia, viacerým osobám rovnakého pohlavia by sa žilo oveľa jednoduchšie. U poslancov však ani po vražde dvoch mužov pred Teplárňou neprešiel. To, že sa naša spoločnosť nikam neposunula, poriadne rozhorčilo aj kaderníka známych osobností Jirka Blatného. Ako priznáva, nastavenie systému mu veľakrát komplikuje život. Nedávno to zažil na vlastnej koži, keď mal jeho dlhoročný priateľ zdravotné problémy a potreboval urgentnú pomoc.

„Keď som našiel môjho priateľa Miša, s ktorým sme spolu 11 rokov, ležať v kŕčoch, tak som ho okamžite odviezol na pohotovosť. Tak, ako sa za ním v nemocnici zabuchli dvere, viac som o ňom nevedel. Keď vyšiel lekár, opýtal sa ma, či som rodinný príslušník. Keď zistil, že nie som, len povedal, že mu je ľúto, nepoviem vám nič. Neviete si predstaviť tú bezmocnosť, ktorú som vtedy cítil a ako som sa oňho veľmi bál,“ prezradil sklamaný Blatný pre Nový Čas.

A práve v takýchto prípadoch by mohol inštitút partnerského spolužitia, ktorý v NR SR neprešiel, pomôcť. Zmena zákona by uľahčila párom rovnakého pohlavia uzatvoriť partnerstvo, a tým by sa vyriešili otázky v oblasti bezpodielového vlastníctva, dedenia, nároku na ošetrovné či informovanosti o zdravotnom stave toho druhého.