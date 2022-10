Alena Pozlerová vyrazila v ČSMT všetkým dych: Silný príbeh talentovanej speváčky

Z dna na vrchol. Aj to je jeden zo životných príbehov písaných rukou nádejnej mladej speváčky Aleny Pozlerovej (15), ktorá sa objaví už túto nedeľu v obľúbenej šou Česko Slovensko má talent.

Tá si pre to, aby si mohla splniť svoj sen a postavila sa na pódium, musela siahnuť až na dno svojich síl. Už v takom mladom veku prešla ťažkým obdobím, ktoré utlačilo jej spievanie do úzadia. Teraz však vyšla z ulity a ohúrila všetkých.

Šou Česko Slovensko má talent ovládne česká speváčka Alena Pozlerová, ktorá predvedie hlas zo zlata. Ten si budovala už od útleho veku, keď ju k tomu viedla triedna učiteľka a mama. „Začala som v 9 rokoch vo štvrtej triede a potom ma moja mamina prihlásila do zušky,“ uviedla Alena. Krutou pravdou však je, že svoj výnimočný dar pred verejnosťou dlho skrývala pre kilá navyše. Podľa našich informácií mala v škole tínedžerka kvôli nadváhe zažívať utrpenie a nie je vylúčené, že bola obeťou šikany a nepríjemných komentárov, čo ju veľmi ranilo. Aj to bol dôvod, prečo sa vystupovaniu na verejnosti bránila. Naštartovalo ju to však aj k zmene.

„Bála som sa vystupovania kvôli svojej váhe a absolvovala som kúpele na chudnutie. Tie som si potom zopakovala aj v 12 rokoch, a tam mi s tým pomohli,“ priznala. Vďaka snahe, ktorú mladá súťažiaca vynaložila na získanie strateného sebavedomia, sa tak mohla postaviť aj pred tohtoročnú porotu. To, že urobila najlepšie rozhodnutie svojho života, jej potvrdí búrlivý aplauz publika.

Čisté tóny postavia na nohy aj porotkyňu, herečku Evu Holubovú. Tá pri jej vystúpení úplne príde o slová. „To bol taký silný zážitok. Umožnila si, aby som bola vo Woodstocku a bola len kúsok od ochutnania LSD. Ja tú dobu milujem,“ vyjadrila sa herečka, ktorá s jej postupom do ďalšieho kola neváhala ani sekundu.