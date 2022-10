Karin Majtánová opäť na móle: Wau, sledujte tie dlhé nohy! No takýto trapas je nočnou morou každej modelky

Video

Karin Majtánová sa aj vo svojom veku pýši skvelou postavou a možno aj to je dôvod, prečo ani po rokoch nemá problém vyjsť na predvádzacie mólo. V úlohe modelky sa predviedla aj na nedávnej Fashion show v známom wellness hoteli, kde si okrem prehliadky vychutnala aj skvelé jedlo a wellness. Známa moderátorka si však zaspomínala na jedno faux pas, no odhalila aj čo to zo zákulisia príprav šou. Neuveríte, čím ju dorazil módny guru Fero Mikloško!