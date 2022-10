Manžel Spievanky Miroslav Čačík o boji s rakovinou: Od lekára počul tie najkrajšie slová

Hlavu nikdy nesklonil a teraz ju nesie ešte vyššie! Po náročnej liečbe leukémie sa vracia späť do hry. Do jeho života však vstúpila rakovina a on nemal na výber, a to, čo mal najradšej, musel odsunúť na druhú koľaj.

Opustil prácu a naskočil na kolotoč ťažkej liečby. Po transplantácii kostnej drene sa už v súčasnosti cíti lepšie. Netušil však, že jeho návrat do reality bude taký náročný. Žil rodinou, deťmi, prácou, športom a slová nemôžem, nechcem a nedokážem skrátka nepoznal. Život si vychutnával plnými dúškami. Keď však dovŕšil 46 rokov, osud ho začal skúšať a zo svojich radostí musel upustiť. Otvorená spoveď Spievanky o manželovom boji s leukémiou: Ako sa zmenila naša rodina Dnes už bývalému manažérovi detskej skupiny Spievankovo Miroslavovi Čačíkovi lekári v novembri 2021 oznámili správu, ktorú v živote nechce počuť nikto - máte leukémiu! Mirovi sa život zmenil od základov. Vďaka manželke a trom deťom si však povedal, že ľutovať sa nebude, má predsa pre koho a čo žiť a rakovine musí dať zbohom čo najskôr. Bol nútený spomaliť, odísť z práce a prestať cvičiť.