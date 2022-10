Dara prehovorila o detailoch vzťahu s Nedvědom: S futbalistom to nemá ľahké!

Zamilovaní až po uši. Reč je o zaľúbených holubičkách speváčke Dare Rolins (49) a viceprezidentovi Juventusu Turín Pavlovi Nedvědovi (50).

Tí svoju lásku dokazujú pri každej možnej príležitosti a nedávno dokonca oslávili spoločnú stovku na jazere v Taliansku. Dara však napriek zamilovanosti priznáva, že bez jej kompromisov by im vzťah nevydržal.

Dare Rolins v minulosti nevyšlo niekoľko partnerských vzťahov. Po rozchode s raperom Rytmusom, keď sa jej zrútil svet, sa však zdá, že tú skutočnú a pravú lásku našla až pred päťdesiatkou, a to práve v bývalom futbalistovi Pavlovi Nedvědovi. Napriek tomu, že sa na prvý pohľad ich život zdá plný žúrok a dovoleniek, opak je pravdou. Obaja si totiž počas svojho života stále plnia aj kariérne sny.

Preto sa niet čomu diviť, že sú stále veľmi pracovne vyťažení, ale vyzerá to tak, že ten, kto musí pre vzťah robiť najviac kompromisov, je práve Dara. „Pavol je oveľa viac fixovaný na Turín, na kanceláriu, do ktorej musí ako viceprezident pekne v kravate od pondelka dokonca až do nedele chodiť, a potom zápasy. Má toho veľa, takže keby som to nebola ja, kto v tom čase urobí ten priestor, potom by sme nemali šancu vidieť sa tak často,“ uviedla pre portál Extra zamilovaná umelkyňa.