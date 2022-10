Známe tváre o svojich výnimočných homosexuálnych kamarátoch: Pre toto ich milujeme!

Vedia dobre načúvať, radia, ako sa perfektne obliecť, sú vnímaví, láskaví a veľmi obetaví. Tak opísali známe ženy svojich homosexuálnych kamarátov, s ktorými rady trávia čas v práci aj v súkromí. Tieto výnimočné priateľstvá sú pre ne veľmi dôležité.

Vera Wisterová (45)

Majú chlapskú optiku

Moderátorka má veľa homosexuálnych kamarátov. „Sú presne takí istí ako hetero kamaráti. Túžia po šťastí, po láske či uznaní. Trápia a tešia ich úplne rovnaké veci ako nás.“ Ak by mala povedať, v čom vidí rozdiel, hovorí jednoznačne. „Možno sú o niečo lepšie oblečení ako hetero chlapci. Vedia mi poradiť z mužskej stránky, majú proste chlapskú optiku.“ Vera hovorí, že má všeobecne rada ľudí a problém v orientácii nevidí. „Či už sú hetero alebo gejovia, dôležité je, aby boli vyrovnaní sami so sebou. Pravdiví, ale pritom láskaví.“





Zuzana Vačková (53)

Sú vnímavejší k mojim náladám

„Moji priatelia gejovia nie sú iní ako ostatní. Sú rovnako úžasní, priateľskí, veselí, zraniteľní a obetaví. Výnimoční sú tým, že ich duša k tej mojej priľne nežnejšie a oddanejšie. Sú trochu viac vnímaví k mojim jemným náladám, vedia vycítiť aj tie najjemnejšie odtiene mojej radosti a smútku. Teda, hovorím o tých, s ktorými mám naozaj blízky priateľský vzťah,“ rozpráva herečka. Najbližší vzťah má s kolegom Marcelom Nemcom. „Považujem ho takmer za moju rodinu, je mi skoro brat. Mám ho rada, lebo je krásny, má čisté srdce, hovorí priamo, čo cíti a čo si myslí. A je tu pre mňa, keď niečo potrebujem. Rozprávame sa spolu veselo, ale aj veľmi vážne. Je mi s ním skratka dobre.“ Veľa spolu debatujú o láske. „Každý človek po nej túži. Chce milovať a byť milovaný. Rovnako on ako homosexuál a ja ako heterosexuál. V tom naozaj žiaden rozdiel nevidím. Veľmi si želám, aby sa cudzí ľudia prestali starať do toho, čo robíme za zavretými dverami svojich spální. Želám si, aby sme sa navzájom rešpektovali a ctili si jeden druhého bez ohľadu na to, kto má koľko rokov, titulov a koho objíma v noci.“



Adela Vinczeová (42)

Ich vzťahy sú rovnaké ako naše

Aj Adela má veľa kamarátov z radov homosexuálov. „Myslím si, že nie sú ničím výnimoční, vzhľadom na ich sexuálnu orientáciu. Vôbec ju neriešim a nekamarátim sa s nimi preto,“ hovorí moderátorka a pokračuje. „Vedia mi dobre poradiť v oblasti, v ktorej pracujú alebo ktorej sa venujú. Opäť v tom ich orientácia nehrá rolu. V zásade ma to ani vôbec nezaujíma.“ Občas sa s nimi radí aj o vzťahoch. „Nie je to problém, pretože aj ich vzťahy majú rovnaké princípy ako tie naše. Mám jedného veľmi obľúbeného kamaráta, ale ten je obľúbený všeobecne a bez kategorizácie sexuálnej orientácie.“