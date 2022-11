Známy Slovák o svojej veľkej vášni: Dovolí to i deťom? Poslal by som ich do péčka!

Jaro Bekr v knižke Na toto vás nikto nepripraví: Zápisky otca, dokázal, že má nielen zmysel pre humor, no aj to, že je milujúci a starostlivý otec. To určite veľmi dobre vedia aj jeho dve ratolesti, Zara a Leonard, o ktorých vo svojich príbehoch písal. Tanečník je však známy aj tetovaniami, ktorých nie je málo a majú pre neho veľký význam. Otvorene však priznáva, že dnes sa pri pohľade na podaktoré z nich chytá za hlavu. Čo by však povedal, ak by si nejaké z jeho detí chcelo tetovaniami ozdobiť svoje telo?