Marcel Nemec o homosexuálnej orientácii, brutálnej šikane a hejtoch: Znovu sa mám báť vyjsť na ulicu?

Herec Marcel Nemec (51) sa otvorene hlási ku svojej homosexuálnej orientácii. Vyrozprával nám svoj životný príbeh, v ktorom nechýbala šikana či otvorené nepriateľstvo na sociálnych sieťach. Nakoľko ním otriasla minulotýždňová vražda dvoch nevinných mladých ľudí?

Kedy ste zistili, že ste homosexuál?

Bolo to už naozaj veľmi dávno. Prišlo to pravdepodobne niekedy v puberte, keď som si uvedomil, že sa mi páčia chlapci a že ma proste priťahujú.



Aké ťažké pre vás bolo vyrovnať sa s touto skutočnosťou?

Vôbec som tomu nerozumel. Hanbil som sa za to, skrýval som to a držal som to vo svojom vnútri. Asi v šestnástich rokoch, keď som to o sebe zistil, som si vôbec nevedel predstaviť, že by som to niekedy niekomu v živote povedal. Po toľkých rokoch sa opäť dostávam do situácie, že budem mať strach chodiť po ulici a to je niečo príšerné.

Komu ste sa prvému zverili?

Povedal som to vtedy mojim najbližším spolupútnikom, to znamená Kopytovcom - Sávovi a Henrichovi. Viete, chodili sme vtedy po koncertoch a vystupovali ako mladí umelci. Viete si teda predstaviť, ako si oni užívali v rámci dievčat... Ja som sa hral na toho zodpovedného, bol som ten, ktorý šoféruje, nemôže piť a musí držať „rodinný krb“ alebo ako by som to nazval. Tých milión uštipačných poznámok a vtipov na túto tému bolo množstvo. Nevedel som si teda predstaviť, ako na to chlapci zareagujú, ale bol som veľmi potešený, že to prijali ako fakt a že sme boli schopní hneď na tú tému aj žartovať, čo mi obrovským spôsobom pomohlo.



Povedali vám, že to o vás tušili?

Nie, absolútne. Zvláštne je aj to, že keď sme dávali rozhovory v rôznych rádiách, občas sa k tomu tí moderátori akoby dostali. Bolo im asi divné, že chalani majú frajerky a ja nie. V podstate som vždy odpovedal pravdivo, aj keď som to nikdy nepomenoval. Nikto z nich sa ma však nikdy neopýtal priamo, či som inak orientovaný. Aj položenie tejto otázky bolo v tej dobe tabu.