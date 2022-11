Ada Straková je superbabka: Ako stíha tempo vnučky Karolínky? Touto hláškou ju naposledy odrovnala

Bývalá hlásateľka Ada Straková si síce užíva dôchodok, no rozhodne nesedí so založenými rukami. Pred deviatimi rokmi sa totiž stala hrdou babičkou vnučky Karolínky, ktorej sa venuje priam ukážkovo. Okrem pravidelných stretnutí svoju princeznú bráva zo škôlky a na krúžky a tých je vskutku neúrekom. Hrdá babička však prehovorila aj o hláškach, ktoré si sem tam vypočuje. Pôjdete do kolien!