Manželka Mira Žbirku († 69) otvorene rok po strate lásky svojho života: Ako sa Katka cíti?

Život ide ďalej a ona jednoducho musí existovať aj bez neho! Tieto pocity v sebe nesie vdova po slovenskej speváckej legende Mirovi Žbirkovi († 69), Katka (55).

Jeho milovaná zorganizovala v hlavnom meste koncert k Mekyho nedožitým 70. narodeninám, ktorý ju nesmierne dojal.Urobí pre to čokoľvek a uvedomuje si, že smútok musí ísť bokom. A to ju drží pri živote.

Meky naveky! Spevácky velikán navždy odišiel z tohto sveta v novembri minulého roka. Pre jeho milovanú manželku Katku, s ktorou prežil v manželstve 33 rokov, je jeho odchod naďalej veľmi citlivou záležitosťou. Predsa len bol pre ňu nielen osudovým mužom, ale aj priateľom, s ktorým mala veľa spoločného, s ktorým zdieľala každú jednu voľnú životnú chvíľu.

Ako Katka prezradila Novému Času, musí pracovať, zamestnať hlavu, aby prišla na iné myšlienky, pretože s odchodom Mekyho odišiel aj kus jej samej. Je však rada, že žije práve ním. „Život ide ďalej. Takže ja musím fungovať. Som obklopená jeho vecami, ktoré mal rád - klavír v obývačke, gitara. Musia tam byť! Určite nie som typ, ktorý by hneď všetko zmenil, aby zabudol. To určite nie! Ja si Mekyho v sebe ponesiem. Navždy!“ rozpovedala dojatá vdova.

Katka organizuje koncerty, výstavy, spája ľudí, komunikuje s fanúšikmi. Ako hovorí, Meky by si to takto želal. Uvedomuje si však, že emócie musia ísť bokom, lebo by sa zbláznila. „Ja to musím oddeľovať, inak by som nedokázala fungovať. Ale tie emócie prichádzajú v iných momentoch. Robím to isté, čo robil on. Keď sa videl v televízii, hovoril, to je ten Miro Žbirka, ale tu, tu je ten Meky. Nejak tak podobne k tomu pristupujem aj ja,“ zaspomínala si so slzami v očiach na milovaného Mekyho jeho Katka. „Teraz, keď som si prechádzala veci, ktoré máme natočené z domu, som zistila, že on skladal za behu rodiny. Decká po ňom kričali tati, tati a on tvoril,“ dodala.