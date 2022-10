Moderátori Adela a Sajfa v tom majú jasno: Sme poslední škaredí ľudia v šoubiznise!

Obľúbená moderátorská dvojica Adela Vinczeová (42) a Matej Sajfa Cifra (43) sú neodmysliteľnou súčasťou mediálneho sveta už dlhé roky.

Je to už dávno, čo Adela a Sajfa obsadili svoje miesto na slovenskej scéne, a odvtedy sa ho držia zubami-nechtami. Ich kariéra rozhodne nie je krátka a od doby, čo začali, sa zmenilo mnoho vecí. Od ich vzhľadu, skúseností či toho, ako to v dnešnom šoubiznise funguje.

V Sajfovom vlogu si obaja zaspomínali na svoje začiatky, keď im ku šťastiu stačilo trocha talentu. Vzhľad bol druhoradý. „Zober si, ako sa tie médiá zmenili, že toto, ako sme voľakedy vyzerali, by bolo úplne netolerovateľné teraz,“ zasmiali sa pri pohľade na spoločnú fotku z dávnych čias.

Vtedy obaja vyzerali diametrálne odlišne. „Hlavne, keď sa pozrieš na ľudí z relácií Love Island alebo Pán profesor. My sme asi stihli posledný vlak do šoubiznisu pre škaredých,“ dodala Adela. No drobné úpravy, neviditeľný strojček či zmena účesu boli nevyhnutné aj pre týchto dvoch a ich ďalšie pôsobenie na televíznych obrazovkách.

Čas im obom prospel a teraz sa už ani vo svete plnom influencerov a modeliek určite nestratia. „Ale sme aj poslední, čo dávajú obsah,“ povedala Adela s úsmevom, pretože vie, že zmena imidžu im pomohla, ale práve kvalitný obsah je ich tajnou zbraňou.