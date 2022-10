Hviezda Jojky Dana Čapkovičová je strachom bez seba: Záhadná diagnóza malej dcérky!

Nečakaná alergická reakcia a náhla hospitalizácia v nemocnici!

Len v polovici marca tohto roka pribudol do rodiny známej moderátorky spravodajstva televízie JOJ Dany Čapkovičovej (32) malý uzlík radosti.Hrozivo vyzerajúce a bolestivé červené fľaky po jeho telíčku nedávajú jojkárke spávať. Novému Času priznala, že jej krváca srdce, keď vidí svoje dieťa trpieť.

Známa moderátorka Dana Čapkovičová si s manželom vždy priala veľkú rodinu a svoj sen si aj náležito plnia. K prvorodenej dcérke Sárke tak začiatkom marca pribudol súrodenec Max. Ten bol od počiatku zdravý ako buk. V týchto dňoch sa však u neho mala prejaviť zrejme silná alergická reakcia, ktorá si vyžiadala okamžitú hospitalizáciu.

„Srdce mi krváca. Musíme zostať v nemocnici, v cudzom prostredí a bez Sárky. Zatiaľ netušíme, čo to spôsobilo. Čakáme na výsledky všetkého,“ priznala ustráchaná moderátorka. Jojkárka tvrdí, že by chlapček nemal mať sklon k žiadnym chorobám, keďže v ich rodine žiadne alergie nemajú. "Ani ja, ani manžel a dokonca ani Sárka nemáme na nič alergiu, takže by to bolo niečo nové, ak by malý mal," uviedla moderátorka pre Nový Čas.