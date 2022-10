Katka Feldeková otvorene po otrasnej streľbe v Teplárni: Som heteráčka, ale...

Po štyridsiatke je konečne so sebou spokojná! Dcéra známych manželov Oľgy (79) a Ľubomíra (85) Feldekovcov, umelkyňa Katarína Feldeková (44), je poriadny živel a život si užíva plnými dúškami

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Po všetkých udalostiach, ktoré Slovenskom v poslednom období otriasli, vyšla s pravdou von aj ona. Ako totiž priznala, v minulosti veľa experimentovala, a to aj v oblasti sexuality. Má 44 rokov, venuje sa spevu a od útleho detstva bola zavalená rodičovskou láskou. V živote sa však dlhšie hľadala. Napokon zakotvila v šťastnom manželstve, ale, ako priznáva, v minulosti sama experimentovala.

Jej slová podnietili udalosti posledných dní, keď pod paľbou guliek zomreli dvaja mladí ľudia z LGBTI komunity. Katkou ich nezmyselná smrť zalomcovala a otvorene išla von s tajomstvom, za ktoré sa rozhodne nehanbí. „Mám 44 rokov a konečne som spokojná. Viem sa zastať samej seba, nemám strach a viem, že som slušný človek, ktorý nikomu vedome neublížil. Viem, že aj keď nie som pokrstená, nevyvraciam nikomu jeho vieru a s úctou ju rešpektujem,“ rozrozprávala sa Katka, ktorej inakosť nerobí problém.

„Aj keď som hetero, uznávam aj ostatné orientácie. Aj som si to vyskúšala a je to super. Aj keď som, žiaľ, zistila, že som hetero. Nikomu sa do postele nepozerám a nechcem, aby sa do mojej pozerali iní. Teraz v tej mojej leží Ani ja k nikomu nepociťujem túto emóciu. Ale za spravodlivosť a slušnosť bojovať budem. Aj keby ma to malo stáť život. To je vzor, ktorý chcem dať svojej dcére. Nebáť sa povedať, že sa mi niečo nepáči, a pritom ostať slušným človekom,“ dodala.