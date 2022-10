Sklovska odpremiérovala veľkolepú šou Sisa či Cher: Speváčka rozdávala úsmevy aj cez bolesť!

Sisa Sklovska (57) odpremiérovala šou Sisa či Cher, kde odspievala tie najväčšie hity speváčky Cher (76). Všetko sa nieslo v znamení krásnych kostýmov, skvelej tanečnej choreografie a neopísateľného hlasu Sklovskej.

A aj keď Sisa rozdávala úsmevy na všetky strany, v skutočnosti bojovala s bolesťou, ktorá ju obmedzovala pri chôdzi. Sisa Sklovska opäť prekvapila, keď odspievala najväčšie hity speváčky Cher počas svojej vlastnej šou. Na pódiu doslova žiarila a ukázala, že svoj spevácky talent nezaprie.

„Pocity sú perfektné, vžila som sa do Cher a nie je to jednoduché, lebo Cher je iba jedna. Snažila som sa priblížiť jej hlasu, lebo jej hlas je jedinečný. Mám to šťastie, že mám také rozpätie hlasu a chcela som, aby to znelo ako ona,“ prezradila speváčka krátko po premiére pre Nový Čas. No počas toho, ako sa na všetkých spokojne usmievala, prežívala veľké bolesti. Celé predstavenie odspievala cez bolesť a za všetkým je bedrový kĺb.

„Mám zdravotné problémy. Áno, samozrejme, idem aj cez bolesť. X-krát som hrala na javisku, keď som nemohla chodiť, keď som za sebou ťahala nohu v zákulisí a prišla som na javisko a nikto mi neveril, že ja tam vystúpim,“ priznala Sisa. „Je to niečo, čo do mňa vstúpi, ten adrenalín, ktorý mám v sebe, a to, že ja nemôžem sklamať a nedovolím, aby kvôli mne nebolo predstavenie,“ dodala. Speváčka podstúpila druhú operáciu bedrového kĺbu v neďalekej Viedni. Sklovska však podľa všetkého bude musieť absolvovať ďalší operačný zákrok. Napriek zdravotným problémom spevácka diva nestráca pozitívny postoj ani teraz.