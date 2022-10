Cibulkovej tehotenstvo veľmi pristane: Ukázala zábery z ultrazvuku! Extenistka žiari ako nikdy predtým

Bývalá tenistka Dominika Cibulková (33) sa len prednedávnom podelila o radostnú správu. Ich rodinka sa rozrastie o ďalšieho člena. Po tom, čo ich sladké tajomstvo prasklo, sa športovkyňa na sociálnej sieti chváli radosťami tehotenstva.

Fotogaléria 17 fotiek v galérii

Cibuková vychováva s manželom Michalom Navarom dvojročného Jakubka a nového prírastku sa nevedia dočkať. Dominika sa na sociálnej sieti podelila o milé zábery z návštevy lekára a ukázala i záber z ultrazvuku. "Tvoje srdce bije vďaka našej láske. Naša láska bije silnejšie vďaka tebe," napísala Dominika emotívne k videu a pridala i niekoľko srdiečok.

Tehotenstvo sa Dominike podarilo tajiť pomerne dlhú dobu. Pre Nový Čas mamička prezradila, že je v 4. mesiaci tehotenstva. "Tehotenstvo bolo veľmi plánované. Bolo to niečo, čo sme chceli a veľmi sme sa z toho tešili," povedala nám externistka.

Pohlavie dieťatka Dominika vie, no prezradiť ho zatiaľ nechce: "Nechávame si to zatiaľ pre seba, pretože ešte ani naši najbližší to nevedia. Ale čoskoro im to povieme a potom to už určite nebudem tajiť. Nemám prečo," prezradila s úsmevom Cibulková.

Zábery z ultrazvuku, o ktoré sa Dominika podelila, nájdete v našej galérii.