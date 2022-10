Tip redakcie: Ideálna Pánska jazda? Čo tak ísť s kamošmi do kina

Poznáte to. Doma dusno, lebo ste z práce prišli neskôr, ako vás čakali, zabudli ste nakúpiť a neumyli ste po sebe tanier po večeri. Domáce úlohy s deťmi, ešte rýchlo povysávať a keď si vyložíte nohy, aby ste si otvorili pivo a v pokoji pozreli futbal, sused začne presúvať nábytok.

A vy zistíte, že potrebujete vypnúť, prísť na iné myšlienky mimo svoj dennodenný domáci stereotyp. Je niekoľko spôsobov, ako z toho kolobehu von. A čo odporúča Nový Čas? Napríklad kino s kamarátmi.

Každý muž si rád dopraje pánsku jazdu. Nie vždy mu to však doma prejde. Partnerky sa často obávajú divokých žúrov, ktoré sa niekedy zvrtnú nesprávnym smerom. Kino s kamarátmi je ale neškodné a navyše, dobrý film na veľkom plátne si rád pozrie zrejme každý. Sieť kín CINEMAX prichádza s novým konceptom Pánska jazda, kde majú diváci možnosť vidieť film ešte skôr, ako ide oficiálne do programu. Okrem toho ich v kine čaká drink, tombola a skvelé darčeky. Aktuálne do kín mieri očakávaný akčný film z DC univerza Black Adam, kde si hlavnú úlohu zahral Dwayne „The Rock“ Johnson a v ďalších úlohách sa predstavia herci ako Pierce Brosnan, Noah Centineo či krásna Sarah Shahi. Film sa do kinodistribúcie dostane vo štvrtok 20. októbra, no s Pánskou jazdou je možné film vidieť medzi prvými na Slovensku už o deň skôr, teda 19 októbra a ako bonus vyhrá jeden zo všetkých návštevníkov Pánskej jazdy s Black Adamom automobil na víkend. „Po náročnom pandemickom období sa kiná už naplno rozbehli. Keďže aj páni majú svoje dni, rozhodli sme sa dať im možnosť dopriať si niečo navyše. Pánska jazda je novým konceptom siete kín CINEMAX, ktorý je obohatený o film v predpremiére, skvelé darčeky a výnimočné zážitky. Veríme, že možnosť absolvovať takýto pánsky večer mnohí ocenia a budú sa tešiť na ďalšie takéto akcie,“ prezradil Group Manager siete CINEMAX Ivan Bobošík.

