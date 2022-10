Herečka Zuzana Vačková chce ísť s dobou, sociálne siete valcuje! Toto bonzla na dcéru Marušku

Usmievavá herečka Zuzana Vačková (53) nehviezdi iba v divadle, ale valcuje aj sociálne siete. Už pred nejakým časom doslova ovládla internet a jej profilom na rôznych platformách, ako je TikTok, Instagram či Youtube, sa nesmierne darí.

Vačková v rozhovore pre Nový Čas prezradila, čo ju priviedlo k týmto novým komunikačným trendom a kto je jej najväčším radcom a kritikom zároveň.

Na internete je ako doma! Reč je o uznávanej herečke Zuzane Vačkovej, ktorá toho v posledných rokoch o sebe odkryla ďaleko viac, než pokým sme ju poznali len z hereckých postáv. Na sociálnych sieťach, ktoré využíva prevažne mladšia generácia, je Zuza úplne doma. Aj ona však potrebovala nejaké tie rady, a preto sa neváhala obrátiť na svoju takmer už dospelú dcéru.

„Moja dcéra je taká moja prvá kritička a prvý divák. Často sa mi stáva, že chcem niečo pridať a pýtam sa práve na jej názor. Čo si o tom myslí, či to je dostatočne zrozumiteľné, či to vystihuje podstatu, ktorú som tam chcela dať, alebo či to nie je cez čiaru,“ prezradila Vačková. Naopak to však nefunguje a zdá sa, že dcére Maruške až tak na maminom názore nezáleží.

„Ona sa ma nepýta, ona má v sebe dostatočnú istotu, aby vedela, čo chce a čo môže. Ja sa jej pýtam, ona mňa nie,“ dodala herečka s úsmevom na tvári. Je zjavné, že sa v práci na internete úplne našla a stále má čo svojim fanúšikom povedať. „Na sociálnych sieťach TikTok, youtobe alebo instagram som to proste ja,“ dodala blondínka.