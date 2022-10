Boli skvelá dvojka! Textár Kamil Peteraj spomína na Mekyho († 69): Na čo sme siahli, to nám vyšlo

Už onedlho to bude presne rok, čo navždy odišiel do hudobného neba velikán a hudobná legenda Meky Žbirka († 69). Ten za svoj život nahral mnoho hitov, ktoré sú nesmrteľné a dodnes si ich spievajú celé generácie fanúšikov. Väčšina z nich pritom vzišla z pera textára Kamila Peteraja (77), ktorý stále spomína na „chémiu“, ktorá medzi nimi fungovala.

Z pera Kamila Peteraja vzišli desiatky veľkých hitov, medzi ktorými sú aj tie v podaní Mekyho Žbirku. Medzi mužmi, pri ktorých vládol sedemročný vekový rozdiel, však fungovala aj tvorivá chémia, ktorá ich vyniesla na vrchol. „Niekto tomu hovorí chémia, ale my sme jednoducho mali šťastnú ruku na úspešné piesne. Na čo sme siahli, to nám vyšlo bez toho, aby sme museli zbytočne filozofovať,“ povedal pre Nový Čas Nedeľa textár, ktorý o Žbirkovi hovorí ako o unikáte.

„Meky bol absolútny melodik a bol vynikajúci spevák. Mal v krvi anglický spôsob spievania popu a prirodzene disponoval niečím, čo iní speváci len napodobňovali. Jemu to bolo vlastné,“ dodáva Peteraj s tým, že Meky mal niečo, o čom mohli ostatní len snívať. „Hovorí sa, že anglická vlna, teraz myslím na látku, je najkvalitnejšia a on bol z takej vlny doslova utkaný. Bol to pán spevák, ktorý nič nesilil, ale mal obrovský dar prirodzenosti,“ spomína na kamaráta Peteraj.