Andrea Verešová sa s hejtermi nemazná: Urážlivé komentáre mažem! Toto si myslí o ženskej závisti

Instagram je platformou, kde väčšina celebrít ukazuje svoj dokonalý život a najmä ženy sa prezentujú krásnymi, často veľmi odvážnymi fotografiami.

Aj mnohé naše šoubiznisové hviezdy odhaľujú svoje krivky, a tak musia občas čeliť nepríjemným hejterom. Zaujímalo nás, či si komentáre vôbec čítajú a prečo majú podľa nich sexi fotky viac lajkov ako tie obyčajné.

„Čím atraktívnejšia fotka, tým má väčší dosah a aj viac lajkov,“ hovorí Andrea, ktorej komentujú väčšinou muži. „Občas sa nájdu aj ženy, ktoré ocenia ženské pôvaby a nezávidia druhým úspech a krásu. Ženy sa však zvyknú veľmi porovnávať a s konkurenciou bojujú. Pritom si myslím, že v jednote je sila a veľmi by nám pomohlo a boli by sme silnejšie, ak by sme sa podporovali. Osobne obdivujem úspešných ľudí a rada sa nimi nechám inšpirovať.“

Modelka sa snaží na komentáre aj reagovať. „Chcem, aby ľudia vedeli, že mi na každom záleží a že oceňujem ich záujem a čas.“ Andrea nemá problém ani s tými negatívnymi. „Pokiaľ nie sú vulgárne a urážlivé, tak ich nemažem a, naopak, beriem ako konštruktívnu kritiku a priestor na diskusiu, ktorá nás môže posunúť ďalej.“