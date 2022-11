Dara Rolins o svojich fotkách na Instagrame i negatívnych komentároch: Nemusím sa obhajovať!

Instagram je platformou, kde väčšina celebrít ukazuje svoj dokonalý život a najmä ženy sa prezentujú krásnymi, často veľmi odvážnymi fotografiami.

Aj mnohé naše šoubiznisové hviezdy odhaľujú svoje krivky, a tak musia občas čeliť nepríjemným hejterom. Zaujímalo nás, či si komentáre vôbec čítajú a prečo majú podľa nich sexi fotky viac lajkov ako tie obyčajné.

„Samozrejme si všímam, že ak zdieľam nejakú fotku, kde odhalím viac tela, počet lajkov je výraznejší,“ hovorí speváčka. „Programovo tam tie fotky nedávam, aby som si zvyšovala ego. Dnes sa ženy neboja vyjadriť podporu a zalichotiť. To si veľmi cením, lebo to mám rovnako a keď sa mi žena páči, mám potrebu jej to povedať.“

Dara hovorí, že takmer nikto neuverejňuje na Instagrame fotky, na ktorých by to ľuďom nesvedčalo. „Musím s tou fotkou byť v pohode ja sama a ak niekto potom kritizuje, či je to veľmi odvážne alebo som tam veľmi chudá, to už neriešim, asi by som sa zbláznila, keby som všetkým niečo vysvetľovala alebo sa obhajovala.“

Tých negatívnych komentárov je vraj menej. „Myslím, že sa na mojom Instagrame zdržujú ľudia, ktorí ma majú radi a nemajú potrebu nenávistných prejavov. Občas sa však vyskytne niekto, kto mi má potrebu naložiť a je vulgárny, s tým sa nejako počíta..“