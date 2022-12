Sisa Lelkes Sklovska sa pýši dokonalou postavou: Zverejnila by aj akty? Speváčkina odpoveď je jasná!

Sisa Lelkes Sklovska (57) sa svojou postavou veľmi rada pochváli na sociálnych sieťach. Nový Čas ale zaujímalo, ako vníma komentáre svojich fanúšikov aj hejterov. Ako vníma svoj profil na sociálnej sieti?

Speváčka nemá problém prezentovať sa v plavkách alebo v odvážnych kostýmoch. Samozrejme si následne všimne väčší záujem komentujúcich a zaujíma ju aj to, čo si ľudia pod jej fotkami píšu. „Myslím, že u mňa komentujú rovnako muži aj ženy. Veľmi ma vie potešiť a vážim si, ak ma pochvália, že nemám vek alebo že na svoj vek vyzerám veľmi dobre.“

Na zlé komentáre nereaguje a akty by Sisa nikdy nezverejnila. „Žena pôsobí vzrušujúco, keď nie je úplne odhalená. Nikdy by som neukázala všetko.“ Manžel Juraj vraj občas žiarli. „Sám hovorí, že kto by nežiarlil na tak pôsobivo vyzerajúcu ženu.“ Speváčka mala nedávno premiéru svojej extravaganza šou Sisa či Cher, kde nebola núdza o odvážne kostýmy. „V tejto šou znejú pesničky Cher prepletené mojím životným príbehom. Ukazujem sa aj v jej ikonickom kostýme, ktorý je pekelne sexi.“