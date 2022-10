Mladá herečka so slávnymi koreňmi: Prehovorila o známom dedkovi i neľahkých začiatkoch

V seriáli Pán profesor už dostali šancu dcéry známych otcov - Martina Nikodýma či Miňa Kereša - a v novej sérii sa objavila ďalšia kráska so zaujímavými koreňmi. Lea Anna Pokorná (19) je dcérou herečky Ely Lehotskej a vnučkou našej speváckej legendy Janka Lehotského.

Od detstva vraj bola zaregistrovaná v kastingových agentúrach. „Aj vzhľadom na to, že mamina je herečka, som doma mala inšpiráciu,“ konštatuje Lea, ktorá chodievala aj na dramatický krúžok. „A raz sa mi ako dieťaťu podarilo dostať do celoslovenského kola Hviezdoslavovho Kubína,“ spomenie si.

Začínala v Susedských prípadoch

Keď mala dvanásť rokov, zahrala si Lea v Susedských prípadoch a neskôr ju obsadili do podobného projektu Rodinné prípady. Ako sama vraví, následne si dala pauzu, počas ktorej sa venovala naplno akrobatickému rock and rollu. „K herectvu som sa opäť vrátila v seriáli Sestričky, kde som si zahrala epizódnu postavu, mala som možnosť byť aj súčasťou Červených pások, Oteckov a aktuálne som si zahrala v krátkometrážnom filme Oči plné piesku,“ vysvetlila nám s tým, že Pán profesor má v jej hereckej kariére výnimočné miesto. „Je to moja najdlhšie rozvíjaná postava, takže je zatiaľ aj moja najväčšia, čomu sa veľmi teším a som spokojná,“ dodáva.

Seriálový hit v hlavných úlohách s Gabikou Marcinkovou a Tomášom Maštalírom vraj predtým sledovala len minimálne. „Keď­že doma televízor nemáme, Pána profesora som vnímala len cez instagram a občas na youtube. Musím sa však priznať, že keď sa v roku 2020 začal objavovať na obrazovkách, tajne som túžila byť jeho súčasťou. Páčilo sa mi, že bol vtipný, a najmä mi to bolo blízke aj vzhľadom na to, že sa v ňom riešia rôznorodé študentské problémy a účinkujú v ňom mladí ľudia.“ Keď sa vraj dozvedela, že ju do se­riálu obsadili, v tom momente si spätne napozerala všetky časti. „Takže, ako sa vraví, nikdy netreba prestať dúfať. Sny sa zvyknú plniť,“ smeje sa.

Radosť z novej úlohy však pred nakrúcaním vystriedal mierny stres. „Musím sa priznať, že keď ma pozvali na prvé stretnutie, mala som rešpekt. Našťastie, deň predtým som sa stretla s Klárkou Kerešovou a Emmou Leou Nikodýmovou na kostýmovej skúške, kde sme sa zoznámili. Stres z prvého stretnutia teda opadol... V novej sérii sme nový kolektív, no minimálne za seba musím povedať, že všetci sú veľmi milí a celkovo sme si sadli. Chodievame spolu von a plánujeme dokonca aj výlety. Je to skvelá skúsenosť.“

Bude z nej režisérka?

Otázka je, čo má v pláne so životom po skončení gymnázia, kde aktuálne študuje. „Veľmi rada by som študovala film. Herectvo pravdepodobne nie, aj napriek tomu, že je to jedna z mojich záľub. Myslím si však, že to nie je najstabilnejší typ práce. Oveľa viac ma to ťahá k filmovej réžii. Taktiež by som sa pravdepodobne vydala do Čiech, keďže som tam žila osem rokov a mám aj české korene. Ale viem si predstaviť aj ďalšiu alternatívu, dať si rok pauzu, preskúmať rôzne krajiny a možnosti, ako ďalej naložiť so svojím životom,“ plánuje.

Lea má rozbehnuté na úspešnú hereckú kariéru, no venovala sa i hudbe. Prezradila, či plánuje pokračovať v stopách jej slávneho starého otca. O tom, ako Janka Lehotského vníma jeho talentovaná vnučka, sa dočítate v Novom Čase Víkend.