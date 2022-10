Natália Hatalová si plní jeden sen za druhým: Po veľkom sťahovaní jej do života prišlo TOTO! Veľké priznanie speváčky

Natália Hatalová prežíva šťastné a spokojné obdobie a vyzerá to tak, že sa speváčke darí nielen v súkromí, ale aj v práci. Pred rokom sa kvôli manželovým pracovným povinnostiam presťahovala celá rodinka do Prahy a vyzerá to tak, že práve tu sa otvorili možnosti aj talentovanej speváčke. A hoci Natália nemohla prezradiť veľa, niečo predsa len poodhalila.