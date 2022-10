Emma Drobná má budúcnosť naplánovanú: Pred veľkým krokom sa však zdráha! Bude žiť nadivoko?

Víťazka SuperStar 2015 Emma Drobná (28) pred rokmi zahorela láskou k športovcovi Filipovi Šebovi (38) a odvtedy tvoria nerozlučný pár.

Už takmer tri roky spoločne objavujú svet a úprimné vyznania lásky sú u nich na dennom poriadku. Aj vďaka tomu to vyzerá, že jeden v druhom našli toho pravého životného partnera. Kto by si však myslel, že svoju lásku spečatia svadbou, ten by sa zrejme mýlil. Speváčka Emma má o ich vzťahu jasnú predstavu.

Iskra tam je stále. Emma prekypuje šťastím po boku bývalého futbalistu Filipa Šeba. Humor, cestovanie, hudba či slnko a more, to všetko túto dvojicu spája a mnohí im to môžu ticho závidieť. Ale čo tak urobiť vo vzťahu ďalší krok, krok k oltáru? „Zatiaľ zostávame na úrovni ,frajerovania sa‘, ale či sa to zmení...“ povedala tajomne speváčka pre Nový Čas.