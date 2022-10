Herec Branislav Bystriansky zmizol z obrazoviek! Prečo ho žiadna telka nechce? Ostrá spŕška kritiky

Kedysi ho televízia živila, teraz ju považuje za zbytočnosť! Branislav Bystriansky (50) pôsobí v SND už takmer 30 rokov, v minulosti tiež zožal úspech v seriáloch Panelák či Kutyil s. r. o. Od roku 2016 však veľa vody v televíznych seriáloch nenamútil.

Ako však hovorí, pri natáčaní seriálov a filmov sa mu isté praktiky rozhodne nepozdávajú, a často to s herectvom nemá nič spoločné. Je to naozaj tak, alebo umelca len hnevá, že ho neobsadzujú?

Branislav Bystriansky nestál v žiare reflektorov a pred veľkými kamerami dlhší čas. Naposledy si strihol väčšiu rolu v komediálnom seriáli Atletiko Cvernofka, a to pred šiestimi rokmi. Od roku 2016 sa v seriáloch doslova len mihol na krátku chvíľu. Na slovenské televízie a ich programy nemá pekné slovo.

Je za tým to, že sa o jeho osobu televízie nebijú? „Prišiel účet na predplatné káblovej televízie na budúci rok a ja som to nezaplatil. Už asi nechcem ani televíziu. Považujem to za zbytočnosť,“ prezradil Bystriansky v rozhovore pre SME.

Herec SND je pohoršený, a to napriek tomu, že práve projekty na obrazovke obohacovali jeho rozpočet o vysoké príjmy. Na jednej strane je tu divadlo, ktoré má rozhodne svoje čaro a je magnetizujúce, čo nemožno poprieť. Na druhej strane je tu účinkovanie na obrazovke. Televízny herec si oproti tomu divadelnému dokáže vo veľkom naplniť vrecká. Nie je žiadnym tajomstvom, že honoráre v seriáloch či vo filmoch sa pohybujú v tisíckach eur. Braňa však televízna tvorba poriadne štve.