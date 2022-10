Sexi herec z Tvojej tváre: Nebudete veriť, kde hral predtým! Prečo rozbehnutú kariéru hodil za hlavu?

Narodil sa na Slovensku, ale najskôr ho spoznali maďarskí televízni diváci. Karol Tóth (32) je zaujímavý fenomén, momentálne hviezda markizáckeho seriálu Druhá šanca i šou Tvoja tvár znie povedome. Čomu sa sympatický herec venuje vo voľnom čase a ako je na tom s láskou?

„Vyrastal som priamo v Košiciach, ale moji starí rodičia žijú pri ukrajinských hraniciach v maďarskej dedinke, takže môj rodný jazyk je maďarčina,“ začína svoje rozprávanie mladý herec.

Nemá vôbec prízvuk

K herectvu sa dostal už ako osemročný. „Hral som takú detskú postavu v košickom divadle. Totálne ma to dostalo a rozhodol som sa, že budem hercom a išiel som si za tým. Chodil som na všetky recitačné súťaže, na kastingy, daboval som, robil som všetko možné, čo je s herectvom spojené. Takže som bol rozhodnutý, že iná vysoká škola ako VŠMU neprichádza do úvahy.“ Karol hovorí plynule maďarsky aj slovensky, pričom prízvuk nemá ani v jednom jazyku.

„V Košiciach som sa veľmi veľa pohyboval v slovenskej komunite, takže som minimálne rovnako, ak nie viac rozprával po slovensky než doma po maďarsky. Takže prízvuk sa v podstate nemal na mňa kedy nalepiť,“ smeje sa a pokračuje. „Asi som jeden z mála slovenských dvojjazyčných hercov, ktorí rozprávajú bez prízvuku.“ Maďarčina je mu však bližšia. „Určite je to kvôli detstvu, predsa len je to môj materinský jazyk a ten je pre každého srdcovka. Slovenčinu rešpektujem a používam veľmi často.“

Keď mu volajú jeho blízki, automaticky prepne do maďarčiny. „Teraz sa mi to mieša, mám v tom trošku guláš, keďže oba jazyky používam intenzívne. Niekedy sa mi sníva po slovensky, inokedy maďarsky.“

Z Budapešti do Bratislavy

Po skončení herectva odišiel do divadla v Komárne. „Po piatich rokoch som mal pocit, že som tam už všetko videl, zažil a zahral a to prostredie mi viac nemalo čo ponúknuť. Bol som mladý herec a potreboval som nové impulzy. Roky v Komárne boli o maďarskom divadelníctve, tak bolo evidentné, že pôjdem automaticky niekde do Maďarska a zakotvil som v Budapešti, kde som hosťoval v mnohých divadlách.“

V Budapešti dokonca vyše roka účinkoval v dennom seriáli. „Pre hercov je tam dosť preplnený trh. Budapešť je také európske centrum filmového priemyslu, točí sa tam veľa amerických a medzinárodných projektov. Nájsť si tam dobrý flek je naozaj veľmi ťažké. Herci tam chodia z kastingu na kasting a vyhľadávajú príležitosti ako sa ukázať,“ hovorí.

Karol dostal ponuku i do maďarskej verzie šou Tvoja tvár znie povedome. Prečo ju odmietol a vybral si slovenskú verziu? Herec prezradil, že okúsil i drsný šport - MMA. Tóth mal možnosť spoznať sa i s úspešným zápasníkom Attilom Véghom. Stretnú sa sympaťáci v klietke?! To a oveľa viac sa dočítate v Novom Čase Víkend.