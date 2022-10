Adela Vinczeová si na vzhľade nezakladá: To, čo o sebe povedala, vás poriadne odrovná!

Keby nemusela, oblečenie by si nekupovala a po svete by behala, ako ju Boh stvoril! Meno Adela Vinczeová (41) je v našich končinách známe takmer každému.

Okrem toho, že je Vinczeová ostrieľanou a pohotovou moderátorkou, hanbiť by sa nemusela ani v role komičky. Ako to už býva zvykom, keď Adela majstruje so slovom, každá jej poznámka je trefná a s nádychom humoru. Aj nedávno odrovnala verejnosť tým, keď prezradila, že sa šatí len z jediného dôvodu.

Ako sama o sebe tvrdí, nemá hanby! Obľúbená moderátorka Adela Vinczeová pôsobí dlhé roky na televíznych obrazovkách, kde dokazuje svoje kvality. Charizmatická blondínka aktuálne pôsobí tak v rádiu, ako aj na obrazovke, kde pravidelne čo-to vyťahuje zo svojho súkromia a baví publikum. Tak to bolo aj naposledy.

V relácii Trochu inak s Adelou, ktorú moderuje desať rokov, prezradila, že si nepotrpí na svojich outfitoch. „Ja sa obliekam len preto, aby som nešla von holá,“ dostala do kolien svojich fanúšikov Vinczeová. „Mne by vyhovovalo, keby sa predávalo puzdro na telo. Ale je pravda, že keď sa oblečiem pekne, úplne ináč sa cítim. Veľmi to podceňujem. Ráno len niečo vytiahnem, hlavne nech je to opraté,“ dodala Adela, pre ktorú sú v živote podstatné iné veci ako módne kúsky.

Moderátorka si je vedomá toho, že šaty robia človeka, no ráno sa jej jednoducho kreatívne obliekať nechce. Ako však hovorí, vo svojom šatníku toho veľa nemá, keď však človek často perie, aj to málo mu stačí.