Gabriela vs. Ján Ďurica: Druhé kolo súdu pre nákazlivý vírus! Exšportovec mal preformulovať žalobu

Trenica sa naťahuje! Na Okresnom súde v Dunajskej Strede v utorok pokračovalo súdne pojednávanie medzi Bratislavčankou Gabrielou Š. (27) a bývalým futbalovým reprezentantom Jánom Ďuricom (40).

Excentrická brunetka obvinila v roku 2020 známeho športovca z toho, že ju nakazil vysokorizikovým HPV (ľudský papilomavírus), ktorý sa prenáša predovšetkým sexuálnym stykom. Zatiaľ čo ona prišla na druhé pojednávanie plná elánu, Ďurica sa tentoraz nedostavil.

Predmetom žaloby je nárok na náhradu škody na zdraví a na ochranu osobnosti v celkovej sume 300-tisíc eur. Prvé kolo súdneho pojednávania mali obaja aktéri za sebou v júni tohto roka. Zatiaľ čo v tomto čase sa Ján Ďurica na Okresný súd v Dunajskej strede nečakane dostavil, druhé pojednávanie sa odohralo bez jeho prítomnosti. Poslal za seba iba svojho právneho zástupcu.

„S Janom som od prvého pojednávania nebola absolútne v žiadnom kontakte. To, že sa k súdu nedostavil... Čo na to povedať, je to jeho typický postoj. Vyhýbavý k zodpovednosti. Oficiálne uviedol, že sa nedostavil, lebo mal zranenie, no ja tomu neverím. Na Instagrame sa prezentuje, ako chodí s dcérou po výletoch, ale k súdu nepríde,“ komentovala pre Nový Čas situáciu Gabriela.