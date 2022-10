Návrhár Fero Mikloško opäť oblieka televízne hviezdy: Po exekúcii flek v Tvojej tvári!

Napriek vysokým dlhom na neho v televízii dopustiť nedajú! Fero Mikloško (47) patrí medzi najznámejších módnych návrhárov na Slovensku.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Roky jeho kvalitnú prácu vyhľadávajú známe osobnosti a obsadzovaný je tiež do mnohých veľkých televíznych formátov, kde pôsobí ako hlavný módny guru. Pravidelne si rukami potriasa s Markízou, a to napriek tomu, že ešte nie tak dávno svietila vo verejnom registri exekúcia na jeho firmu, ktorú si nárokovala televízia. Napriek tomu na jar obliekal hviezdy šou Let’s Dance a teraz ho Markíza povolala do šou Tvoja tvár znie povedome. Uzavrel Fero s Markízou tajnú dohodu?!

Zadlženosť až po uši mu v úspechu očividne nebráni. Uznávaný módny dizajnér Fero Mikloško sa jednoducho v podnikaní nestratí. Aj keď má toho na rováši viac než dosť, svojho návrhárskeho sna sa vzdať odmieta. Mikloškova firma sa totiž topí v dlhoch, on však núdzu o pracovné príležitosti rozhodne nepociťuje. Pravidelné kšefty mu ako na podnose ponúka Markíza, kde je ako doma.

Čo väčší televízny projekt, to spolupráca s Mikloškom. A to všetko aj navzdory desaťtisícovým dlhom. Počas jari Fero s ihlou v ruke naozaj nezaháľal, keď pod jeho taktovkou vznikali mnohé honosné odevy v tanečnej šou Let’s Dance. Teraz šatí hviezdy v projekte Tvoja tvár znie povedome, kde napríklad oblieka porotu. „Vo flitroch! Odo mňa!“ uviedol na sociálnej sieti Mikloško, ktorý je na svoju prácu hrdý.

Markíza tak zrejme nad nesvárom, ktorý medzi ňou a Mikloškovou firmou nastal, zrejme prižmúrila oči a exekúciu, ktorá medzi nimi svietila, zmietla zo stola. Keď sa totiž Nový Čas zaujímal o ich spor, exekúcia akoby zázrakom zmizla. „Áno, opäť sme sa spojili. Všetko má na starosti Markíza,“ prezradil Fero pred časom. Zdá sa teda, že medzi návrhárom a televíziou prišlo k tajnej dohode a naďalej sa môže tešiť jej lukratívnym ponukám.